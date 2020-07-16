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«متحدث الصحة» يوجه نصائح مهمة لحماية كبار السن من «كورونا»

«متحدث الصحة» يوجه نصائح مهمة لحماية كبار السن من «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، نصائح مهمة لكل من يرعى كبيرًا في السن، بضرورة لبس الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وارتداء الكمامة والقفاز أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبير في السن.

وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مستجدات كورونا في المملكة، وجه متحدث الصحة رسالة للمصابين من فئة الأمراض المزمنة قائلاً: “اهتم بنفسك وتواصل مع من تحب وقم بهواياتك اليومية وحافظ على خطتك العلاجية واتبع نمطاً غذائياً صحياً”.

ودعا “متحدث الصحة” إلى ضرورة عدم الاستهتار حتى يتم تحقيق الكثير من المكاسب في مواجهة كورونا، مؤكداً جاهزية الوزارة لمواجهة أي تطور فيما يخص جائحة كورونا.

ولفت إلى أن استقرار منحنى كورونا في المملكة يُبشر بالخير، موضحاً أن عيادات تطمن ومراكز تأكد خدمت 1,024,489 مستفيدًا.

وأكد “العبدالعالي” أن المملكة من ضمن الدول التي تميزت في رصد حالات تعافي مستمر.

 

 

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