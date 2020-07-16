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توقعات بأمطار رعدية على جازان.. وتنبيهات مهمة من «الدفاع المدني»

توقعات بأمطار رعدية على جازان.. وتنبيهات مهمة من «الدفاع المدني»
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تواصل- واس:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات منها تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك بهطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها تستمر حتى مساء اليوم وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وتدنٍّ وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع بالتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، وذلك بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم ، والحذر وعدم السرعة عند قيادة المركبات في الأجواء الغابرة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة أو المرور تحت أسلاك الضغط العالي وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والدعائية عند نشاط الرياح السطحية مع أفضلية البقاء بالمنازل في مثل هذه الظروف الجوية وعدم الخروج إلا عند الضرورة وخاصة من يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي.

ودعا العقيد الغامدي إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏https://www.998.gov.sa.

وأكد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

 

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