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مصدر بـ«التعليم» يكشف تفاصيل عن خطة عودة الدراسة.. وحقيقة إضافة مناهج جديدة

مصدر بـ«التعليم» يكشف تفاصيل عن خطة عودة الدراسة.. وحقيقة إضافة مناهج جديدة
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مصدر بوزارة التعليم، تفاصيل خطة الوزارة لعودة 6 ملايين طالب وطالبة لمقاعد الدراسة في المملكة وسط إجراءات احترازية لحمايتهم من فيروس كورونا.

وأوضح المصدر – وفقاً لـ” اليوم”- أن الخطة تشمل الحضور المباشر للطلاب والمعلمين والإداريين، في المناطق الأقل إصابة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحمايتهم، وفق توصيات الجهات الصحية.

وفي السياق نفسه، نفى المصدر ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول استحداث مناهج جديدة ذات محتوى مختلف عن العام الدراسي السابق.

وأكد أن ما تم تداوله هو محتوى رقمي للكتب، موجود سابقا عبر منصة عين بوابة التعليم الوطنية، وتم تفعيله لاستمرار الطلاب والطالبات في استذكار دروسهم خلال فترة توقف الدراسة حتى انتهاء العام الدراسي المنصرم.

وأضاف المصدر أن هذا المحتوى لا يزال مرفوعاً عبر المنصات الرقمية لوزارة التعليم بتفاصيل كاملة توضح طريقة الدراسة عن بعد للمعلم والطالب على حد سواء ويسد احتياج أي طالب للكتب دون الحاجة للكتاب الورقي التقليدي.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق عن 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم، تشمل عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، أو التباين بين المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة.

 

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