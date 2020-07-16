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أبرزها تقوية المناعة.. فوائد مذهلة لتناول «البطيخ»

أبرزها تقوية المناعة.. فوائد مذهلة لتناول «البطيخ»
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تواصل- فريق التحرير:

نصح عدة أطباء بتناول البطيخ لما فيه من فوائد طبية كثيرة، حيث يحتوي على فيتامين “سي وأ” المعززين لمناعة الجسم.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” فإن البطيخ يحتوي كذلك على نسبة عالية من الماء الذي يمد الجسم بالرطوبة في ظل الطقس الحار.

ويحتوي البطيخ كذلك على الألياف الطبيعية الصحية، كمايعتبر مصدرا لحمض الفوليك والذي يعد من العناصر المهمة جدا للحامل وخاصة في الشهور الاولى من الحمل فهو يدخل في تركيب الجهاز العصبي للجنين ويحميه من التشوهات وخاصة تشوه الحبل الشوكي وذلك بنسبة 60% إذا ما حصلت الأم على الكمية اللازمة والكافيه لها.

 

 

 

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