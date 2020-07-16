«بنك التنمية الاجتماعية» يكشف عن حجم تمويل المنشآت الصحية.. 160 مليون في 6 أشهر

تواصل – واس:

حقق بنك التنمية الاجتماعية رقما قياسيا في تمويل المنشآت الصحية خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بالنصف الأول من 2019 بنمو قدرة 30% بقيمة بـ 160 مليون ريال.

ويأتي ذلك من خلال حرص البنك على تسريع اعتماد التمويلات للمنشآت القائمة في قطاع الرعاية الصحية تمكينا لها من استمرارية أعمالها ومضاعفة كلا من الوصول والإنتاج والخدمات التي ساهمت بشكل إيجابي في مساندة الجهود الحالية لتجاوز الأزمة التي تولدت من جائحة فيروس كورونا.

وقد اعتمد البنك برنامجا للدعم متزامنا ذلك مع تركيز البنك على تسخير كافة الموارد سواء الفنية او التقنية لتساهم بشكل مباشر في تسريع رحلة التمويل ومساندة العملاء خلال الأزمة.

وتم اعتماد تمويلات لـ 42 منشأة بقيمة بـ 160 مليون ريال حتى نهاية يونيو 2020 فيما يخص منتج الرعاية الصحية حيث توزعت في الانشطة التالية (المستشفيات والمجمعات الطبية والعيادات الطبية والعيادات المتخصصة والمصانع الطبية ومعامل التجهيزات الطبية والمستهلكات الطبية والخدمات التشغيلية الطبية) وقد شملت تغطية جغرافية واسعة في أغلب مناطق المملكة.