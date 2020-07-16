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«حساب المواطن» يوضح خطوات الاعتراض على عدم أهلية المستفيد لاستحقاق الدعم

«حساب المواطن» يوضح خطوات الاعتراض على عدم أهلية المستفيد لاستحقاق الدعم
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تواصل- فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن أنه في حال كان المستفيد “فرد مستقل” وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) فيلزم تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية.

وأوضح “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المستفيدين على موقع” تويتر” أنه لابد من إرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى الحساب عبر البوابة الإلكترونية “دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وأضاف البرنامج، أن رفع الاعتراض يتم من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية، يتم الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال، كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.

 

 

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