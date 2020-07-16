«التأمينات»: 4 حالات لاستحقاق أسرة المشترك المتوفى لـ«المعاش»

تواصل – فريق التحرير

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى للمعاش.

وذكرت “التأمينات” في تغريدة عبر حساب “تويتر”، أن معاش المتوفى هو المعاش الذي يتم صرفه لأفراد العائلة المستحقين بعد وفاة المشترك، حيث يوزع المعاش بالتساوي على أفراد العائلة المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، و نسبة 75% من قيمة المعاش إذا كانا اثنين، ونسبة 50% إذا كان المستحق فردًا واحدًا.

وبيّنت “التأمينات” حالات الحصول على المعاش، وهي إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أيًا كانت مدة الاشتراك، أو إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

كما يستحق أفراد عائلة المشترك المعاش في حالة توفي وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

وتحصل الأسرة على المعاش إذا توفي المشترك بعد تركه للعمل الخاضع للنظام وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ120 شهرًا.

https://twitter.com/SaudiGOSI/status/1283667575411548160/photo/1