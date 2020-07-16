الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

هل يصيب مرض «النكاف» البالغين مثل الأطفال؟.. دراسة توضح

هل يصيب مرض «النكاف» البالغين مثل الأطفال؟.. دراسة توضح
0

تواصل- وكالات:

كشفت مؤسسة “صحة الطفل” إن مرض النكاف- مرض فيروسي ينتقل من شخص لآخر مسبباً التهاباً وتورماً في الغدد اللعابية، خاصة النكافية-  لا يُصيب الأطفال فقط، بل يمكن أن يهاجم البالغين أيضاً.

وأوضحت المؤسسة الألمانية أن ينتقل من شخص لآخر مسبباً التهاباً وتورماً في الغدد اللعابية، خاصة النكافية، كما قد تظهر أعراضه على شكل صداع شديد، والتهاب في الكلى، والبنكرياس، والدماغ.

وتابعت أنه في أسوأ الحالات قد تتطور الحالة لأضرار دائمة في السمع، والتهاب الخصيتين، أو المبايض.

ومن جانبها توصي اللجنة الدائمة للتطعيم بالوقاية من هذا المرض بخطوتين، بين 11 و14 شهراً، إعطاء الرضيع أول جرعة من التطعيم المشترك ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية.

ويكون التطعيم الثاني، ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية بعد أربعة أسابيع من الأول، على أقصى تقدير بنهاية العام الثاني من عمر الطفل.

مواد ذات صلة

عصابات التسول تستغل الأطفال.. طفل بريء يهرب خوفاً من الكاميرا (فيديو)

عصابات التسول تستغل الأطفال.. طفل بريء يهرب خوفاً من الكاميرا (فيديو)

«متحدث الصحة» يوضح احتياطات اصطحاب الأطفال إلى أماكن الترفيه

«متحدث الصحة» يوضح احتياطات اصطحاب الأطفال إلى أماكن الترفيه

«الصحة العالمية» تحسم الجدل بشأن نقل «الأحذية» لفيروس كورونا

«الصحة العالمية» تحسم الجدل بشأن نقل «الأحذية» لفيروس كورونا

«النمر» يحذر الأمهات من ممارسات تضر بصحة الأطفال في العيد

«النمر» يحذر الأمهات من ممارسات تضر بصحة الأطفال في العيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة