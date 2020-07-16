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«الدفاع المدني» يكشف عن عدد البلاغات الكاذبة خلال العام الماضي

«الدفاع المدني» يكشف عن عدد البلاغات الكاذبة خلال العام الماضي
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تواصل- فريق التحرير:

 كشفت إحصائية صادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني أعداد البلاغات الكاذبة التي تلقتها خلال العام الماضي 1440هـ.

 ووفقاً لـ” الوطن” أوضحت الإحصائية أن أعداد البلاغات الكاذبة في جميع أنحاء المملكة بلغ 178 بلاغا، مسجلةً بذلك ارتفاعا بنسبة 48.3 % مقارنة بعام 1439 والذي بلغت فيه 120 بلاغا.

 وأظهرت الإحصائية ، تصدر منطقة مكة المكرمة أعداد البلاغات الكاذبة بـ76 بلاغا بنسبة 42.7 % من إجمالي البلاغات خلال العام الماضي، تلتها منطقة الرياض بـ 61 بلاغاً بنسبة 34.2 %.

  وجاءت منطقة الباحة ثالثاً بـ13 بلاغا بنسبة 7.3 %، في حين أشار تقرير الدفاع المدني إلى أن غرفة عملياتها في منطقة نجران لم تسجل أي بلاغ كاذب خلال عام 1440هـ.

 

 

 

 

 

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