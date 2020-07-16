«مواطن» يروي تجربته في الادخار: بهذه الطريقة وفرت حتى «70 ألف ريال»

تواصل – فريق التحرير:

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة طرق الادخار التي تُمكنّهم من تحقيق فائض مالي يسمح لهم بتحقيق الكثير من الأهداف.

وفي هذا الصدد، نشر حساب “الحصالة” وهي مؤسسة وقفية مختصة برفعوعي المجتمع تجاه المال استهلاكًا وادخارًا، رسالة أحد المواطنين، شرح فيها طريقته في الادخار وتوفير المال.

وقال المواطن: “قمت بفتح حساب مستقل عن حساب الراتب، بدون دفتر شيكات أو بطاقة صراف، وحددت أن يصبح راتبي ومصروفي الشهري 5 آلاف فقط، وما زاد عن ذلك أو تبقى منه عند نزول الراتب الجديد يحول مباشرة للحساب الادخاري”.

وأكمل المواطن: “بعد 3 أشهر فقط اتضحت لي النتائج -ولله الحمد-،حتى أصبح ادخاري في بعض السنوات 70 ألف ريال.