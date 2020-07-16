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وزير التعليم يعلن صدور أمر سام باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد

وزير التعليم يعلن صدور أمر سام باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، عن صدور الأمر الكريم باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر”: “أتقدم بالشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-؛ بصدور الأمر الكريم على مسار استقلال ثلاث جامعات: الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق رؤية سمو ولي العهد في التمكين والتميّز والجودة والتطوير”.

وأضاف: “بهذه المناسبة أهنئ جميع منسوبي جامعات: الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والإمام عبدالرحمن بن فيصل، على صدور الأمر السامي الكريم، داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن وقيادته، وتحقيق رؤية وطننا الغالي لتطوير تحولي لمسيرة التعليم الجامعي”.

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