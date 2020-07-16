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أول إجراء من «تويتر» عقب اختراق حسابات موثقة

أول إجراء من «تويتر» عقب اختراق حسابات موثقة
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تواصل- وكالات:

أعلن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه فتح تحقيقا في عملية القرصنة الضخمة، التي تعرض لها الموقع خلال الساعات الماضية وتسببت في حالة إرباك لدى ملايين المستخدمين.

ووفقاً لـ” سكاي نيوز عربية” أن الشركة أكد في البيان الذي أصدرته، منع جميع الحسابات الموثقة من التغريد، أو تغيير الرقم السري لحين حل مشكلة الاختراق.

وكانت الشركة قد أقرت بعملية اختراق للعديد من الحسابات العالمية الشهيرة التي تستخدم “تويتر” وإرسال تغريدات مزيفة من تلك الحسابات.

وتمكّن المخترقون خلال عملية القرصنة من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة “بيتكوين” الرقمية مع وعد بمضاعفتها.

وأمهل بعض هذه التغريدات المزوّرة، التي ما لبث أصحاب الحسابات المستهدفة بعملية القرصنة أن حذفوها، كلّ متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدّد مبلغاً بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

وجاء في التغريدة المزوّرة التي نشرت على حساب إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، “سأقدّم بيتكوين إلى كلّ متابعيّ. سأضاعف كلّ المبالغ التي يتم إرسالها على عنوان البيتكوين الموجود في الأسفل“.

 

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