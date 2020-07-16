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«أبشر» توضح 6 إجراءات ضرورية قبل إصدار جواز السفر

«أبشر» توضح 6 إجراءات ضرورية قبل إصدار جواز السفر
جواز السفر السعودي
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت منصة “أبشر” أنه قبل إصدار جواز السفر لابد من التأكد من 6 إجراءات.

وذكرت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لابد من وجود عنوان واصل مسجل ووجود بصمة مسجلة في الأحوال المدنية لإصدار جواز السفر.

وأشارت إلى أنه لابد من صلاحية هوية المواطن أو المواطنة وسداد رسوم الخدمة، وسداد المخالفات المرورية، وألا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر وألا يكون مرافق في جواز سفر آخر.

خطوات إصدار أو تجديد الجواز من منصة “أبشر”
1.الدخول على خدمة (أبشر)
 
2.اختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم إصدار جواز سفر أو تجديده.
 
3.اختيار اسم المستفيد من الخدمة.
 
4.تظهر بيانات تجديد الجواز ويتم اختيار صلاحية مدة الجواز وكذلك مكان استلام الجواز من إدارات الجوازات أو البريدالسعودي والتأشير على الموافقة على الشروط والأحكام.
 
5. تأكيد الطلب تظهر نسخة غير أصلية من الجواز للتأكد من بياناته والتأشير على الشروط والأحكام المتعلقة بتجديد وإصدار الجواز.
 
6. تظهر صفحة تأكيد الطلب وبيانات الجواز الجديد ويتم طباعتها وتسليمها للبريد السعودي أو إدارة الجوازات عند استلام الجواز.

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