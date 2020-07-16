بالخطوات.. كيفية تسجيل المواليد الجدد عبر منصة «أبشر»

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن إمكانية قيام المستفيدين بطلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق عبر منصة أبشر، وتسلمها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة إلى زيارة فروع الأحوال المدنية.

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الخدمات التي يقدمها البريد السعودي عبر منصة أبشر هي خدمة تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

وحددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر؛ دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية، والتي تتمثل في:

– الدخول على منصة أبشر

– اختيار أبشر أفراد

– قم بإدخال اسم المستخدم والرمز المرئي

– قم بالنقر على تسجيل الدخول.

– من قائمة «خدماتي» قم باختيار خدمات

– قم باختيار قطاع «الأحوال المدنية»

– قم بالضغط على زر خدمة «تسجيل المواليد»

– بعد الاطلاع على شروط ومتطلبات الخدمة اضغط على أيقونة التالي

– اضغط على تسجيل مولود

– قم باختيار تأكيد بعد مراجعة بيانات المولود

ونوهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بأنه في حالة وجود خطأ فيجب عدم استكمال تسجيل المولود ومراجعة المستشفى لتعديل البيانات، وفقًا للأحوال المدنية.