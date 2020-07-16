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مصادر: حصر مشاكل الشركات في «التحويل المالي» إلى خارج المملكة

مصادر: حصر مشاكل الشركات في «التحويل المالي» إلى خارج المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر، أن هناك تحرك من وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودي لحصر كافة المعلومات عن المشكلات التي تواجهها الشركات في عمليات التحويلات المالية إلى خارج المملكة.

وبحسب مصادر “عكاظ”، فإنه سيتم رفع كافة المشكلات التي تواجهها الشركات في عمليات التحويلات المالية إلى خارج المملكة، ونوع تلك المشاكل إلى مؤسسة النقد السعودي للنظر في حلها.

من جانبه، طالب مجلس الغرف عبر مساعد أمين المجلس لشؤون اللجان الوطنية عبدالملك بن سليمان، غرف التجارة والصناعة بأخذ آراء رجال الأعمال ممن يواجهون مشاكل في التحويل، وكتابة نوع المشكلة.

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