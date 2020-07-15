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إغلاق مجمع طبي بسكاكا لمخالفته الاشتراطات الصحية

إغلاق مجمع طبي بسكاكا لمخالفته الاشتراطات الصحية
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، مجمعاً طبياً خاصاً في مدينة سكاكا بعد تسجيل المجمع عدداً من المخالفات للاشتراطات الصحية.

​وأوضحت صحة الجوف، أن إغلاق المجمع الطبي جاء نتيجة لبعض التجاوزات من المخالفات، وبينت أن عقوبة الإغلاق ستكون مصير أية منشأة صحية خاصة لا تلتزم بالأنظمة واللوائح الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ولا تحقق المستوى المطلوب من الجودة النوعية في خدماتها، سعياً للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى والمراجعون لتلك المنشأة، نتيجة عدم التزامها بالمعايير والاشتراطات الضرورية الواجب توافرها بالمنشآت الصحية.

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