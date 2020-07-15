اختراق «تويتر».. قرصنة حسابات سياسيين ورجال أعمال وشركات عملاقة

تواصل – فريق التحرير:

تعرضت حسابات سياسيين ورجال أعمال وشركات عملاقة على “تويتر، للقرصنة خلال الساعات القليلة الماضية بينها حساب بيل غيتس وإيلون ماسك وشركات أمريكية وأيضا المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن”.

ونصح الخبير التقني عبدالله السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، الجميع بالحذر والاحتياط، وتجاهل أي روابط غير معروفة أو مجهولة.

وقال عبدالله السبع : “نصيحة وللاحتياط لا تضغط على أي رابط أو تصدق أي خبر ينشر في موقع التواصل الاجتماعي تويتر”.

وتابع: “هناك حملة اختراقات كبيرة بسببها تم اختراق حساب رئيس تويتر بنفسه وحساب شركة أبل وشركات كبيرة”.

وختم السبع بقوله: “أنصح وبشدة أنك تغير الرقم السري لحسابك إلى أن تنتهي الأزمة؛ لأنه واضح أن الأرقام السرية ممكن تتسرب”.