الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

المدينة.. ضبط مبنى سكني مخالف يُستخدم لصنع «الكمامات»

المدينة.. ضبط مبنى سكني مخالف يُستخدم لصنع «الكمامات»
0

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بالمدينة المنورة وبلدية العقيق، مبنى سكنيا مخالفا يُستخدم لخياطة الملابس والكمامات وإنتاج السمك.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنها ضبطت في الموقع ثمانية ماكينات خياطة وحوضاً لاستزراع السمك بشكل مخالف.

وأشارت إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

الفيديو يحتاج كتم صوت الموسيقى:

مواد ذات صلة

بقيمة 7 ملايين ريال.. تدشين محطات تنقية المياه في 3 قرى بالمدينة

بقيمة 7 ملايين ريال.. تدشين محطات تنقية المياه في 3 قرى بالمدينة

بالصور… الإطاحة بـ«مُفحّط» عرض حياة الآخرين للخطر بـ«المدينة»

بالصور… الإطاحة بـ«مُفحّط» عرض حياة الآخرين للخطر بـ«المدينة»

بالصور.. هيئة تطوير المدينة تفتتح مسجد الجمعة بعد ترميمه وتهيئته للمصلين

بالصور.. هيئة تطوير المدينة تفتتح مسجد الجمعة بعد ترميمه وتهيئته للمصلين

إطلاق اسم «نجود الخيبري» على مستشفى جديد لمكافحة كورونا في المدينة

إطلاق اسم «نجود الخيبري» على مستشفى جديد لمكافحة كورونا في المدينة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>