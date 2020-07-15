المدينة.. ضبط مبنى سكني مخالف يُستخدم لصنع «الكمامات»

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ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بالمدينة المنورة وبلدية العقيق، مبنى سكنيا مخالفا يُستخدم لخياطة الملابس والكمامات وإنتاج السمك.
وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنها ضبطت في الموقع ثمانية ماكينات خياطة وحوضاً لاستزراع السمك بشكل مخالف.
وأشارت إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
الفيديو يحتاج كتم صوت الموسيقى:
#فيديو||#أمانة_المدينةوقوة المهمات والواجبات الخاصة تضبط مبنى سكني مخالف بمنطقة#السيحيستخدم لخياطة الملابس و#الكماماتولإنتاج#السمك..#خدماتنا_للمدينة_أمانة#المدينة_المنورةpic.twitter.com/KfKh14fcGb
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)July 15, 2020