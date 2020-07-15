«آبل» تطلق النسخة التجريبية من نظام «IOS 14»

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة أبل إتاحة إمكانية تثبيت الإصدار التجريبي من نظام التشغيل “آي أو إس 14” الجديد على الهاتف الذكي آي فون، والجهاز اللوحي آي باد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن التسجيل في برنامج بيتا بواسطة معرف أبل قبل تنزيل إصدار “آي أو إس” وتثبيته على الجهاز المحمول.

ويهدف اختبار بيتا العام إلى تحسين نظام التشغيل، ولذلك تتضمن إصدارات “آي أو إس” السابقة تطبيق معالج التعليقات، ويوجد هذا التطبيق على الشاشة الرئيسية، ويمكن استعمال تطبيق معالج التعليقات للإبلاغ عن مشكلة، أو عندما يظهر خطأ غير متوقع في نظام التشغيل، وهناك كتالوغ على الإنترنت يتضمن الاستفسارات، والإجابات المتكررة على برنامج الاختبار.

نسخ احتياطي للبيانات

وحذرت الشركة من احتمال حصول أخطاء تؤدي إلى فقدان البيانات، ولذلك تنصح أبل صراحة بتثبيت إصدار بيتا على جهاز ثانٍ، علاوة على نسخ احتياطي للبيانات قبل تثبيت نظام التشغيل التجريبي، ليتمكن المستخدم من استعادة نظام التشغيل “آي أو إس 13” عند ظهور مشاكل في الإصدار التجريبي.

وإلى جانب أيقونات التطبيقات المُعاد تصميمها حديثا، يتضمن نظام التشغيل “آي أو إس 14” ما يعرف باسم الأدوات Widgets، على غرار الأدوات المتوفرة في نظام غوغل أندرويد، وتعتبر هذه الأدوات وظائف فرعية منفصلة عن التطبيقات، التي تعمل باستمرار في قسم على الشاشة الرئيسية، حتى إذا لم يفتح التطبيق أبداً.

ومن ضمن هذه الأدوات صندوق الوارد في تطبيق البريد الإلكتروني أو حالة الطقس في المدينة، وأهم الأسهم في محفظة الأوراق المالية أو جميع المواعيد المقررة.

نافذة عائمة

ومن الوظائف الجديدة الأخرى في نظام أبل “آي أو إس 14” التجريبي الاستمرار في مشاهدة الفيديو في نافذة عائمة عند فتح التطبيقات الأخرى، فيديو صورة داخل صورة، كما أدمجت الشركة تطبيق الترجمة في نظام التشغيل مع إضافة بعض التحسينات على تطبيق الخرائط.

وبالإضافة إلى ذلك، يحذر نظام التشغيل “آي أو إس 14” التجريبي من كلمات المرور الضعيفة، أو كلمات المرور، التي تنشر بعد هجمات القرصنة الإلكترونية أو تسريب البيانات، كما يتعين على المستخدم مستقبلا الموافقة على طلب وصول التطبيقات إلى معرف الإعلانات في الجهاز لتتبع المستخدم أثناء تصفح الويب أو استعمال التطبيق.

علاوة على ذلك توجد تحسينات في الخصوصية فيما يتعلق بالاستفسار عن الموقع، وسيتمكن المستخدم مستقبلا من رفض إعطاء التطبيق بيانات دقيقة حول الموقع، ولكن يُفصح عن موقع تقريبي فقط.