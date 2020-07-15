الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«آبل» تطلق النسخة التجريبية من نظام «IOS 14»

«آبل» تطلق النسخة التجريبية من نظام «IOS 14»
0

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة أبل إتاحة إمكانية تثبيت الإصدار التجريبي من نظام التشغيل “آي أو إس 14” الجديد على الهاتف الذكي آي فون، والجهاز اللوحي آي باد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن التسجيل في برنامج بيتا بواسطة معرف أبل قبل تنزيل إصدار “آي أو إس” وتثبيته على الجهاز المحمول.

ويهدف اختبار بيتا العام إلى تحسين نظام التشغيل، ولذلك تتضمن إصدارات “آي أو إس” السابقة تطبيق معالج التعليقات، ويوجد هذا التطبيق على الشاشة الرئيسية، ويمكن استعمال تطبيق معالج التعليقات للإبلاغ عن مشكلة، أو عندما يظهر خطأ غير متوقع في نظام التشغيل، وهناك كتالوغ على الإنترنت يتضمن الاستفسارات، والإجابات المتكررة على برنامج الاختبار.

نسخ احتياطي للبيانات
وحذرت الشركة من احتمال حصول أخطاء تؤدي إلى فقدان البيانات، ولذلك تنصح أبل صراحة بتثبيت إصدار بيتا على جهاز ثانٍ، علاوة على نسخ احتياطي للبيانات قبل تثبيت نظام التشغيل التجريبي، ليتمكن المستخدم من استعادة نظام التشغيل “آي أو إس 13” عند ظهور مشاكل في الإصدار التجريبي.

وإلى جانب أيقونات التطبيقات المُعاد تصميمها حديثا، يتضمن نظام التشغيل “آي أو إس 14” ما يعرف باسم الأدوات Widgets، على غرار الأدوات المتوفرة في نظام غوغل أندرويد، وتعتبر هذه الأدوات وظائف فرعية منفصلة عن التطبيقات، التي تعمل باستمرار في قسم على الشاشة الرئيسية، حتى إذا لم يفتح التطبيق أبداً.

ومن ضمن هذه الأدوات صندوق الوارد في تطبيق البريد الإلكتروني أو حالة الطقس في المدينة، وأهم الأسهم في محفظة الأوراق المالية أو جميع المواعيد المقررة.

نافذة عائمة
ومن الوظائف الجديدة الأخرى في نظام أبل “آي أو إس 14” التجريبي الاستمرار في مشاهدة الفيديو في نافذة عائمة عند فتح التطبيقات الأخرى، فيديو صورة داخل صورة، كما أدمجت الشركة تطبيق الترجمة في نظام التشغيل مع إضافة بعض التحسينات على تطبيق الخرائط.

وبالإضافة إلى ذلك، يحذر نظام التشغيل “آي أو إس 14” التجريبي من كلمات المرور الضعيفة، أو كلمات المرور، التي تنشر بعد هجمات القرصنة الإلكترونية أو تسريب البيانات، كما يتعين على المستخدم مستقبلا الموافقة على طلب وصول التطبيقات إلى معرف الإعلانات في الجهاز لتتبع المستخدم أثناء تصفح الويب أو استعمال التطبيق.

علاوة على ذلك توجد تحسينات في الخصوصية فيما يتعلق بالاستفسار عن الموقع، وسيتمكن المستخدم مستقبلا من رفض إعطاء التطبيق بيانات دقيقة حول الموقع، ولكن يُفصح عن موقع تقريبي فقط.

مواد ذات صلة

تعرَّف على أحجام هواتف «آيفون» الجديدة هذا العام

تعرَّف على أحجام هواتف «آيفون» الجديدة هذا العام

مميزات الخصوصية الجديدة في «iOS 14» القادمة لآيفون وأيباد

مميزات الخصوصية الجديدة في «iOS 14» القادمة لآيفون وأيباد

دعوى قضائية ضد «أبل» بسبب «صناديق الهدايا»

دعوى قضائية ضد «أبل» بسبب «صناديق الهدايا»

طريقة لإعادة البرامج واسترداد أموالك حال شرائها بالخطأ (فيديو)

طريقة لإعادة البرامج واسترداد أموالك حال شرائها بالخطأ (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة