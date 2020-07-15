عبر نظام نور.. «التعليم» تتيح العدول عن حركة النقل الخارجي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء أمس الأربعاء، إتاحة العدول عن حركة النقل الخارجي لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر نظام نور.

وقال متحدث تعليم بيشة ناجي السبيعي: “راغبو العدول عن النقل الخارجي من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية سيُتاح لهم التقديم عبر النظام يومي 26-27 ذو القعدة”.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم، أعلنت في وقت سابق، إنهاء إجراءات نقل عدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج في بعض المناطق على مستوى المملكة.

وقالت وزارة التعليم، في بيان لها، إنه نظراً لعدم استكمال المتطلبات اللازمة لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل، مع الجهات المعنية في وزارتي المالية والموارد البشرية ومركز كفاءة الإنفاق؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم، فإنه تقرر إنهاء إجراءات نقل عدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج.

وأضافت وزارة التعليم أنه حرصا منها على ضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل 1442هـ، فقد تم إنهاء إجراءات نقل 2806 معلمين ومعلمات وفقا لمعايير المفاضلة المعلنة مسبقا.