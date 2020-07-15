«المرور» يوضح كيف تختار المسار المناسب لوجهتك عند الإشارة الضوئية

تواصل – فريق التحرير:
نصحت الإدارة العامة للمرور بالتأكد من اختيار المسار المناسب، قبل التوقف عند الإشارة الضوئية، وذلك لتجنب ارتباك الحركة المرورية.
وقالت الإدارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “قبل التوقف عند الإشارة الضوئية، تأكد من اختيارك المسار المناسب لوجهتك على النحو التالي:
– الزم المسار الأيمن للالتفاف لليمين
– الزم المسار الأوسط للمضي للأمام
– الزم المسار الأيسر للالتفاف لليسار
وأضاف المرور: “لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته، قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية”.
لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية
#المرور_السعوديpic.twitter.com/AJdSmozMCO
— المرور السعودي (@eMoroor)July 15, 2020