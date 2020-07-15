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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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صدور 3 أوامر ملكية.. تعيينات جديدة بوزارتي الخارجية والإسكان

صدور 3 أوامر ملكية.. تعيينات جديدة بوزارتي الخارجية والإسكان
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 تواصل – واس:

صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها :
الرقم : أ / 712
التاريخ : 24 / 11 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا : يعين معالي المهندس / وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير.
ثانياَ : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 713
التاريخ : 24 / 11 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يعين المهندس / عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.
ثانياَ: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 714
التاريخ : 24 / 11 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) بتاريخ 2 / 8 / 1426 هـ وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يعين الدكتور / بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.
ثانياَ: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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