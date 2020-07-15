بقيمة 90 مليون ريال.. اعتماد برنامج لدعم المستشفيات الجامعية لمواجهة «كورونا»

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صدر، اليوم الأربعاء، الأمر السامي الكريم باعتماد برنامج في ميزانية وزارة التعليم لدعم المستشفيات الجامعية لمواجهة جائحة كورونا، بقيمة 89.6 مليون ريال.

وقال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ في تغريدة عبر “تويتر”: “أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد- حفظهما الله- بصدور الأمر السامي الكريم باعتماد برنامج في ميزانية وزارة التعليم لدعم المستشفيات الجامعية لمواجهة جائحة كورونا، بقيمة 89.6 مليون ريال”.

وأضاف آل الشيخ أن برنامج دعم المستشفيات الجامعية يستهدف رفع كفاءة التشغيل وسد الاحتياج الطبي الجامعي.