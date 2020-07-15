«أمانة تبوك» تخصص 7 ملايين متر مربع جديدة لمشاريع الإسكان بالمنطقة

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خصصت أمانة منطقة تبوك أراضٍ لمشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة بما يزيد عن 7 ملايين متر مربع جديدة.

وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أن هذه الأراضي انقسمت إلى خمسة أجزاء بمدينة تبوك ، إذ يأتي الجزء الأول منها بمساحة (1605107م2) والجزء الثاني بمساحة (1394436م2 ) فيما ستبلغ مساحة الجزء الثالث (7712786م2 ) والجزء الرابع ( 1767700م2 ) والجزء الخامس ( 1932985م2 ) ليبلغ إجمالي مساحة ما خصصته الأمانة من الأراضي (7471506) سبعة ملايين وأربع مائة وواحد وسبعين ألفا وخمس مئة وستة أمتار مربعة.

وأشار الشفق إلى أن الأمانة حرصت على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدن ومحافظات منطقة تبوك تنفيذا لتوجيهات الحكومة الرشيدة لدعم جميع الخطوات التي تسرّع من حصول المواطنين على الوحدات السكنية، مشدداً على حرص واهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على توحيد الجهود ووضع الآليات المساندة في تعزيز هذا القطاع مما يسهم في رخاء ورفاهية المواطن في هذا البلد المعطاء.

ونوه الشفق ، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على تحقيق كل مايخدم المواطن في المنطقة , كما نوه بمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية لهذا الأمر وحرصه الشديد على تحقيقه.