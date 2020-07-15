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توقعات طقس الخميس.. موجة غبار وسحب رعدية على عدة مناطق

توقعات طقس الخميس.. موجة غبار وسحب رعدية على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.

كما تشمل الحالة الجوية، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية ونجران وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فمن المتوقع أن تسجل الدمام والأحساء 46 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة، بينما تسجل أبها 20 درجة مئوية كأقل درجة حرارة على مستوى المملكة.

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