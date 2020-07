مشهد مؤثر.. «ناقة» تتعامل بطريقة رائعة مع صاحبها المسن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مؤثر ظهر خلاله ناقة تعاملت بطريقة غريبة مع صاحبها المسن الجالس على كرسي متحرك.

وظهرت الناقة خلال المقطع وقد وضعت رأسها على قدم صاحبها المسن برفق، كالطفل الصغير، في مشهد يعكس الوفاء والمحبة بين الناقة وصاحبها.

وعلق البعض على المقطع بقوله “الجِمال مخلوقات ذكية وعاطفية قادرة على تكوين روابط عميقة مع البشر. سبحان الله”.

Camels are intelligent and emotional creatures capable of forming deep bonds with humans. سبحان اللهpic.twitter.com/JF0DvsNZT8

— عبدالله بن خالد (@AbdullahKhaledS)July 15, 2020