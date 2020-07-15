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مكة المكرمة.. الشمس تتعامد على الكعبة للمرة الأخيرة العام الحالي

مكة المكرمة.. الشمس تتعامد على الكعبة للمرة الأخيرة العام الحالي
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت سماء مدينة مكة المكرمة، ظهر اليوم الأربعاء، ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، حيث اختفي ظل الكعبة وقت آذان الظهر، هو التعامد الثاني والأخير خلال عام 2020.

وأوضحت الجمعية الفلكية بمدينة جدة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن تعامد الشمس على مكة المكرمة هو  التعامد الثاني والأخير هذه السنة على الكعبة المشرفة.

وأضافت الجمعية الفلكية بجدة أن الشمس كانت على ارتفاع (89.59.01) درجة عند الساعة 12:26:44 ظهراً بالتوقيت المحلي (9:26:44 صباحاً بتوقيت غرينتش)”.

 

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