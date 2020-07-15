الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير الشؤون البلدية يدشن منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية

وزير الشؤون البلدية يدشن منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية
0

تواصل – واس:

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بهدف تحسين وتطوير الخدمات في مراكز الخدمة، وتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضحت الوزارة أن منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية تهدف إلى تحقيق التقييم والمراقبة المستمرة لمراكز الخدمة طبقا للمعايير والاشتراطات الصادرة منها، ورفع مستوى الأداء في هذه المراكز من خلال المتابعة المستمرة وطرح التوصيات ومساعدة متخذي القرار، ومتابعة الإجراءات التي قامت بها الأمانات حيال تنفيذ برنامج تحسين مراكز الخدمة، ومتابعة أعمال الشركات المؤهلة في تطوير مراكز الخدمة، علاوةً على تشجيع المستثمرين على الاستثمار وتحسين بيئة المنافسة من خلال جذب الشركات المشغلة لمراكز الخدمة، وخلق بيئة تنافسية للشركات.

وأكدت الوزارة أن الفرق المختصة قامت خلال الفترة الماضية بزيارة وتقييم (3048) مركز خدمة تقع على (302) طريقاً إقليمياً موزعة على مناطق المملكة كافة.

ولفتت النظر إلى أن المنصة ستوفر العديد من الخيارات والمميزات بما يشمل إمكانية البحث (إنعكاس البحث على الخريطة)، طبقات الخريطة ومفتاح لها، وإمكانية معرفة سجل المعاملات التي تمت على مركز الخدمة، وإمكانية طباعة تقرير ملخص عن مركز الخدمة، وإضافة إلى إمكانية عمل تصفية لبيانات مراكز الخدمة من خلال: (رقم الطريق، الأمانة التابعة، حالة محطة الوقود، تقييم محطة الوقود، إمكانية الدفع الإلكتروني، وحالة رخصة التشغيل).

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن المنصة تستهدف العديد من الفئات بما فيهم أمناء المناطق بالمملكة ودعمهم لمتابعة أداء مراكز الخدمة والاطلاع على تقييم الخدمات المتوفرة بها بشكل مستمر، ومتخذي القرار في الوزارة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مراكز الخدمة.

كما تسهم المنصة في تزويد الوزارة بتحديث مستمر لأداء الشركات المشغلة لمراكز الخدمة من خلال الزيارات الميدانية والمراقبة المستمرة.

مواد ذات صلة

7 خطوات بسيطة لتصحيح نشاطك التجاري عبر «منصة بلدي»

7 خطوات بسيطة لتصحيح نشاطك التجاري عبر «منصة بلدي»

«الشؤون البلدية»: استمرار منع تقديم المعسل والشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال

«الشؤون البلدية»: استمرار منع تقديم المعسل والشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال

«البلديات»: 8 ممارسات تسهم في انتشار الفيروس.. بادر بالإبلاغ عنها فوراً

«البلديات»: 8 ممارسات تسهم في انتشار الفيروس.. بادر بالإبلاغ عنها فوراً

«الشؤون البلدية» تعلن تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع سكن العمالة.. وتوجه طلبًا للقطاع الخاص (فيديو)

«الشؤون البلدية» تعلن تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع سكن العمالة.. وتوجه طلبًا للقطاع الخاص (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة