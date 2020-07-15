حل بسيط للتغلب على ارتفاع «فاتورة الكهرباء» خلال الصيف

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يشكو المواطنون خلال فترة الصيف من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، إلا أن مختصون أكدوا أن الحل للتغلب على ذلك هو الاشتراك في خدمة “الفاتورة الثابتة”.

وقال رجل الأعمال خالد البواردي على حسابه في موقع “تويتر”: “البعض يشتكي من ارتفاع فاتورة الكهرباء في فترة الصيف بسبب زيادة الاستهلاك”.

وأضاف “البواردي”: “قد تكون (الفاتورة الثابتة)؛ خيارا جيدا لضمان تنظيم المصروفات الشهرية وخصوصا أن الفرق لك أو عليك لا يضيع، وميزتها لا يتم قطع الكهرباء حتى لو تأخرت في السداد مع إمكانية إلغاء الخدمة في أي وقت”.

الاشتراك في الخدمة

وللاشتراك في الفاتورة الثابتة عبر ثلاث خطوات عبر موقعها الإلكتروني:https://www.se.com.sa، أو عبر تطبيق الكهرباء على الأجهزة الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 920001100.

وكانت “شركة الكهرباء”، أكدت أن التسجيل في الفاتورة الثابتة متاحا لجميع مشتركي القطاع السكني، سواء أكانوا مالكين أو مستأجرين، وذلك عبر قنواتها الإلكترونية أو الهاتف.

وأوضحت الشركة، أن الهدف من الخدمة هو تيسير سداد فاتورة استهلاك الكهرباء على المشتركين من خلال دفع مبلغ ثابت شهريًا على مدار العام، على أن تتم عملية تصفية الفاتورة في نهاية العام.