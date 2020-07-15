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بقيمة 7 ملايين ريال.. تدشين محطات تنقية المياه في 3 قرى بالمدينة

بقيمة 7 ملايين ريال.. تدشين محطات تنقية المياه في 3 قرى بالمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

دشن محافظ محافظة العيص بندر بن خالد الحربي، ومدير عام خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس مروان بن عيّد السيد، اليوم الأربعاء، مشروع محطات تنقية مياه في بقرى أمتان والأكحل ووادي حازم بالمدينة المنورة، وذلك بحضور رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني.

وقال المهندس يماني: “يهدف المشروع لتوفير الاحتياج اليومي من المياه بعد تنفيذ وتشغيل محطتي تنقية وتعبئة طاقتهما الإنتاجية 500 متر مكعب في قريتي أمتان والأكحل، بالإضافة إلى محطة تنقية في قرية وادي حازم”.

وأضاف أن المشروع تضمن عدد 3 أشياب و6 مصبات بتكلفة إجمالية بلغت 7,4 ملايين ريال لخدمة 18 ألف نسمة، كما تفقد رئيس القطاع الشمالي الغربي عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي في محافظة العلا للوقوف على سير العمل فيها.

من جهتها أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية للمياه والصرف الصحي في المحافظات والمراكز التابعة لها، وذلك بهدف زيادة نسب التغطية وتحسين الكفاء التشغيلية للخدمات المائية والبيئية، ومواكبة الطلب المتزايد عليها.

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