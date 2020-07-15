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«الحبوب» تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

«الحبوب» تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي
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تواصل – واس:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الأربعاء، البدء في صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم وقاموا بإقفال حساباتهم، وذلك من خلال منصة “محصولي” بموقع المؤسسة الإلكتروني التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف، ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ اجمالي ما أُودع لهذه الدفعة (42,447,946.73) ريالاً بحساباتهم البنكية لـ171 مزارعاً, ليكون ما أُودع (84,089,592.9) ريالات لـ359 مزارعاً بكمية (72,425طناً) ، وستُودع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وبدأت مؤسسة الحبوب، بتسلّم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 19 / 8 / 1441هـ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات بكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياً.

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