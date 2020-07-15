«النقل» توجه رسالة لملاك عقارات مخطط ولي العهد بمكة

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دعت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، ملاك عقارات بمكة، متعارضة مع مشروع تنفيذ ازدواج الطريق “الدائري الخامس” الشميسي- الكر، لمراجعة إدارة الطرق بحي العوالي لإنهاء إجراءاتهم.

في سياق متصل، نشر فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرم، اليوم الأربعاء، بيانًا يتضمن أرقام العقارات التي يجب على أصحابها مراجعة الإدارة.

وطالب فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أصحاب العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، بضرورة مراجعة إدارة الطرق لإنهاء إجراءاتهم، مبيناً أن آخر موعد لتسليم الطلبات يوم 29/ 12/ 1441هـ.