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أمانة مكة: استخدام التطبيقات الإلكترونية لتوصيل طلبات الذبائح للمستهلكين

أمانة مكة: استخدام التطبيقات الإلكترونية لتوصيل طلبات الذبائح للمستهلكين
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تواصل – واس:

كشف مدير إدارة المسالخ بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور أحمد قوته، عن التسهيلات التي أحدثتها التطبيقات الإلكترونية لخدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق “واتس آب” والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة.

وأوضحت الأمانة أن إطلاق هذه الخدمة جاء ضمن حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا للإسهام في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام وتسهيل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقاً للاشتراطات الصحية والاحترازية وحفاظاً على صحة الجميع.

وأشارت إلى أن الأمانة اتجهت للاعتماد على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، وهي أحد برامج التحول الوطني للإسهام في تحسين تجربة المواطن لخدمات القطاع البلدي.

وأوضح الدكتور أحمد قوته أنَّ الأمانة وضعت خططاً للتنسيق مع الجهات المعنية في حال ظهور أي حالة اشتباه -لا قدر الله- في المسالخ بمكة المكرمة لاتخاذ الإجراء اللازم.

ولفت إلى تكثيف الأعمال الرقابية التي تتمثل في التوعية الصحية والإرشادية وتصحيح جميع الممارسات الخاطئة التي تكون في المسالخ من خلال الفرق الرقابية والكاميرات لضمان سلامة اللحوم المُقدمة وتوفير الأجواء الصحية الآمنة وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي يتم بواسطتها الذبح، والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

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