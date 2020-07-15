الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالصور.. وزير الداخلية يجتمع بقيادات القطاعات الأمنية المشاركة بموسم الحج

بالصور.. وزير الداخلية يجتمع بقيادات القطاعات الأمنية المشاركة بموسم الحج
0

تواصل – واس:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي-، مع قيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج المشاركة في حج هذا العام 1441هـ.

وبحث سموه خلال الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بأعمال الحج وخططه الأمنية والوقائية والصحية والمرورية، وجميع الإجراءات المتعلقة بتنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة، وآليات تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لتسهيل أدائهم لمناسك الحج.

وأكد سموه على ما صدر من توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الحجاج، وتيسير أدائهم لمناسك حجهم بأمن وأمان، ووفق أعلى المعايير الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

مواد ذات صلة

نائب مدير الأمن العام يرأس الاجتماع المشترك للجهات المشاركة في الحج

نائب مدير الأمن العام يرأس الاجتماع المشترك للجهات المشاركة في الحج

إطلاق الهوية البصرية واللفظية الموحدة لموسم الحج

إطلاق الهوية البصرية واللفظية الموحدة لموسم الحج

إضافات جديدة للبروتوكولات الصحية لحج هذا العام.. التفاصيل كاملة

إضافات جديدة للبروتوكولات الصحية لحج هذا العام.. التفاصيل كاملة

«الداخلية»: 10 آلاف ريال غرامة الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح

«الداخلية»: 10 آلاف ريال غرامة الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>