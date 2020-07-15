بالفيديو.. كيفية تفعيل خدمة الاجتماع المرئي والصوتي في تطبيق «جيميل»

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قدم المختص التقني، عبد العزيز الحمادي، شرحًا مفصلًا لكيفية استخدام خدمة الاجتماع المرئي والصوتي في تطبيق “جيميل” والتي بدأت تصل إلى المستخدمين.

وقال “الحمادي” على حسابه في “تويتر”: “أطلقت Google خاصية جديدة في تطبيق Gmail على الجوالات بإمكانك إنشاء اجتماع مرئي وصوتي جديد بشكل مباشر عبر التطبيق، وبدون ماتحتاج تفتح أي تطبيق آخر”.

وأوضح المختص التقني، أنها “ميزة مهمة جدًا لتسريع عمل الاجتماعات المرئية والصوتية، ولعدد يصل حتى لـ100 شخص بشكل مجاني”.