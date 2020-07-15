«نيوم» تعلن توفر فرص عمل بتخصصات مختلفة.. رابط الاستعلام

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أعلنت مدينة “نيوم”، اليوم، عن توفر فرص عمل في تخصصات مختلفة، داعية للتقديم عليها عبر موقعها.

وأوضحت “نيوم” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “انضم إلى نخبة من العقول وألمع المفكرين من الحالمين والمنجزين حول العالم في قطاعات نيوم المتنوعة حيث ريادة الابتكار وإلهام البشرية نحو مستقبل جديد. قدم طلبك على (وظائف نيوم)”.

وتبلغ مساحة مشروع نيوم حوالي 26,500 كم2، أي أن مدينة نيوم الجديدة ستكون أكبر ب33 مرة من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية التي تبلغ مساحتها 783.8 كم² فقط.

وتقع مدينة نيوم في محافظة تبوك على ساحل البحر الأحمر، كما تضم المدينة أراضٍ من مصر والأردن.

و يتميز موقع مشروع نيوم الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات مكاناً سهل الوصول إليه بتكاليف منخفضة ووقت قليل أقصاه 8 ساعات بالنسبة لـ70% من سكان العالم.