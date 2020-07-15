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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«نيوم» تعلن توفر فرص عمل بتخصصات مختلفة.. رابط الاستعلام

«نيوم» تعلن توفر فرص عمل بتخصصات مختلفة.. رابط الاستعلام
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مدينة “نيوم”، اليوم، عن توفر فرص عمل في تخصصات مختلفة، داعية للتقديم عليها عبر موقعها.

وأوضحت “نيوم” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “انضم إلى نخبة من العقول وألمع المفكرين من الحالمين والمنجزين حول العالم في قطاعات نيوم المتنوعة حيث ريادة الابتكار وإلهام البشرية نحو مستقبل جديد. قدم طلبك على (وظائف نيوم)”.

وتبلغ مساحة مشروع نيوم حوالي 26,500 كم2، أي أن مدينة نيوم الجديدة ستكون أكبر ب33 مرة من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية التي تبلغ مساحتها 783.8 كم² فقط.

وتقع مدينة نيوم في محافظة تبوك على ساحل البحر الأحمر، كما تضم المدينة أراضٍ من مصر والأردن.

و يتميز موقع مشروع نيوم الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات مكاناً سهل الوصول إليه بتكاليف منخفضة ووقت قليل أقصاه 8 ساعات بالنسبة لـ70% من سكان العالم.

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