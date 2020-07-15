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‏‏أشد أيام السنة حرارة.. «الخضيري» يتوقع دخول «الجوزاء الثانية» اليوم

‏‏أشد أيام السنة حرارة.. «الخضيري» يتوقع دخول «الجوزاء الثانية» اليوم
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‏تواصل – فريق التحرير:

توقع الرائي عبدالله الخضيري، مستشار المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، أن اليوم الأربعاء، أول الجوزاء الثانية وتسمى بالميسان والبعض يسميها بالزر.

وأوضح “الخضيري” على حسابه في موقع “تويتر”، أن الجوزاء الثانية هي “أشد أيام السنة حرارة بعد المرزم (الشعرى)؛ قال الخلاوي: وتطلع لك الجوزا وهي حنة الجمل.. وتأتي هبايب والسموم لهيب”.

وأضاف مستشار المرصد الفلكي بجامعة المجمعة: أنه خلال الجوزاء الثانية “يجنى بواكير الرطب في منطقتنا من المزارع، وإن كان فيه تغير؛ حيث بكر النخل في بعض المناطق”.

تستمر 39 يومًا

وتعد “الجوزاء الثانية” من منازل فصل الصيف في الحسابات المحلية فيها كلة القيظ وجمرته التي تستمر (39) يومُا وفيها أشد أيام السنة حرارة وكذلك فيها فترة الباحورة التي تستمر مدة ثمانية أيام.

ويلاحظ في هذه الفترة أن الرياح تقل حدتها وتكون متقلبة الاتجاه كما تظهر بعض الغيوم التي تسبب بعض الرطوبة في الجو كما أن موسم السفر والغوص يبدأ في هذه الأيام.

وتتميز إلى جانب ارتفاع الحرارة باحمرار رؤوس الأثل ولجوء العقارب والأفاعي للظل كذلك تخرج الضبان ومع هذا الارتفاع تنضج النخيل وتعد شمس “الجوزاء الثانية” شديدة جدًا وتتأثر الأرض بحموها وترتفع الرطوبة في السواحل.

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