كيف تزيد ثبات «العود والبخور» على الملابس؟.. شاهد الفيديو وتعرّف على الطريقة

تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لأحد المختصين بالعطور، كشف فيه عن طريقة يغفل عنها الكثير من الأشخاص تساعدهم على تثبيت البخور والعود لفترة طويلة.

وقال المختص: إنه عند استخدام البخور سواء عود أو معمول أو بخور، يفضل رش الملابس أو المجلس وغيرها بقطرات المياه ثم استعمال البخور.

وأضاف: “عندها ستثبت رائحة العود الذكية بشكل كبير جدًا، فهذه الطريقة لا يعرفها الكثير من الناس، ولكن نتائجها ممتازة في تحقيق الثبات للرائحة”.

وأشار المختص إلى أن هذه الطريقة تصلح لمن يمتلك عود قليل الثبات أو جودته ليست ممتازة في إعطاء رائحة قوية لفترة طويلة، حيث يعتبر الماء من أقوى المثبتات للروائح.