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تفاصيل الاستعلام عن الراتب والمستحقات إلكترونيًا للموظف الحكومي عبر منصة «اعتماد»

تفاصيل الاستعلام عن الراتب والمستحقات إلكترونيًا للموظف الحكومي عبر منصة «اعتماد»
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تواصل – فريق التحرير:

وفرت “وزارة المالية”، للموظف الحكومي إمكانية الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية من خلال منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات في منصة اعتماد الجديدة.

وتشمل عملية الاستعلام عن الراتب الأساسي والبدلات والحسميات والمستحقات الأخرى، ويمكـن للموظف اسـتعراض بيان الراتب والمسـتحقات المالية إلكترونيًا للشـهر الحالي أو الأشـهر السابقة بشـكل مباشـر.

وبحسب “المالية”؛ فإن الهدف تقديم خدمات وتجربة أفضل للموظف الحكومي، وتوفير تقارير مباشرة لبيانات الراتب والمستحقات المالية للموظف الحكومي، عبر توفير تفاصيل الراتب، وتفاصيل المستحقات المالية، وتفاصيل الحسميات.

وكانت وزارة المالية، دشنت 12 منتجًا جديدًا على منصة اعتماد تستهدف شرائح متعددة من مستفيدي المنصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي.

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