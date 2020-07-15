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احترس من الإفراط في تناول «منتجات الألبان».. تسبب أمراضًا خطيرة

احترس من الإفراط في تناول «منتجات الألبان».. تسبب أمراضًا خطيرة
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن التناول المفرط لمنتجات الألبان تؤثر سلباً على صحة الإنسان.

ووفقاً لـ”سبوتنيك” يحتوي الحليب على اللاكتوز، الذي لا يتم هضمه بشكل جيد وعندما يدخل إلى الأمعاء يخلق مكانا جيدا للسموم والبكتيريا الضارة.

وأشارت الدراسة إلى أن منتجات الألبان تحتوي على بروتين الكازين، حيث يمكن أن يتراكم في الجسم ويمنع هضم الطعام، كما أنه يساهم في تطور الأورام.

كما أن التناول المفرط لمنتجات الألبان يمكن أن تسبب الحساسية أو عدم تحمل الجسم لبروتين اللاكتوز، وبالتالي ظهور أمراض جلدية التي يصعب التخلص منها، وفق موقع “رامبلر”.

ومن الأمراض التي يسببها التناول المفرط لمنتجات الألبان : (التعب المستمر – الانتفاخ – الإسهال – البدانة – صداع متكرر – ضعف وظائف القلب وانسداد الأوعية – تصلب الشرايين -هشاشة العظام – التهاب المفاصل لدى الشباب).

وينصح الأطباء بعدم الامتناع كليا عن تناول منتجات الألبان، كون الإصابة بالأمراض المذكورة أعلاه فقط في حالة التناول المفرط لهذه المنتجات.

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