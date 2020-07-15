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قصة تعميم أصدره «الملك سعود» لكافة مساجد المملكة قبل 66 عامًا

قصة تعميم أصدره «الملك سعود» لكافة مساجد المملكة قبل 66 عامًا
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود الوقفية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قصة تعميم أصدره الملك سعود رحمه الله قبل 66 عامًا لكافة مساجد المملكة.

وقال حساب المؤسسة إنهعقب صلاة الملك سعود –رحمه الله-، صلاة المغرب في المسجد الحرام، في أواخر شهر محرم عام 1375هـ،اجتمع حوله بعض العلماء وأخبروه أن الأذان الأول (قبل أذان الفجر) لا يُعمل به بالمساجد، حيث بينوا له – رحمه الله – إن هذا الأذان من السنة، فأمر الملك في الحال بإحياء السنة وإقامة الأذان الأول في جميع مساجد المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن النبي ﷺ كان يستعمل على أذان الفجر اثنين من الصحابة هما سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه الذي كان يؤذن الأذان الأول، وسيدنا عبدالله بن أم مكتوم الذي كان يؤذن الأذان الثاني ثم تقام بعده الصلاة.

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