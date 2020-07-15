الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

هل تصلح جميع أراضي المملكة لزراعة «النخيل»؟.. «المسند» يُجيب

هل تصلح جميع أراضي المملكة لزراعة «النخيل»؟.. «المسند» يُجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات) عبد الله المسند، أنه يمكن زراعة النخيل في أي مكان بالمملكة.

وقال “المسند” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “النخلة يمكن أن تزرع في أي مكان في السعودية ولكن الثمرة تتطلب درجات حرارية تراكمية محددة خلال الموسم متى ما توفرت أزهرت الثمار وانعقدت ومن ثم نضجت”.

وأضاف أستاذ المناخ بجامعة القصيم: “النخلة تنمو وتثمر في السواحل الرطبة ولكن بجودة أقل من تمور الأجواء الجافة وكلما ارتفعت الرطوبة قلت الجودة والله أعلم وأحكم”.

مواد ذات صلة

توقعات طقس الإثنين.. رياح وغبار على 7 مناطق والحرارة تسجل 46 درجة

توقعات طقس الإثنين.. رياح وغبار على 7 مناطق والحرارة تسجل 46 درجة

توقعات الأرصاد: الأحساء قد تكون الأعلى حرارة على مستوى العالم غداً

توقعات الأرصاد: الأحساء قد تكون الأعلى حرارة على مستوى العالم غداً

ناصحاً بكثرة شرب الماء.. «الحصيني»: لا تتعرضوا لأشعة الشمس في هذه الأوقات من اليوم

ناصحاً بكثرة شرب الماء.. «الحصيني»: لا تتعرضوا لأشعة الشمس في هذه الأوقات من اليوم

«المسند» يوضح أعلى درجة حرارة سُجلت في المملكة

«المسند» يوضح أعلى درجة حرارة سُجلت في المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>