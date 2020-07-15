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«الصحة» توجه 5 نصائح هامة للعمالة المنزلية للتعامل مع كبار السن

«الصحة» توجه 5 نصائح هامة للعمالة المنزلية للتعامل مع كبار السن
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن كبار السن من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، منوهة بضرورة الحرص في التعامل معهم للحفاظ على حياتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبخاصة لمن لديهم عمالة منزلية ترعى هذه الفئة.

وعبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، قدمت الوزارة 5 نصائح للحفاظ على صحة كبار السن، حيث يُطلب من المتعاملين مع كبار السن من العمالة الالتزام بإجراءات السلامة التي تتضمن لبس الكمامة عند تواجدهم حول كبار السن، وغسل اليدين قبل وبعد ملامسة كبير السن، إلى جانب المحافظة على التباعد الجسدي إذا لم تكن هنالك حاجة.

وأيضًا عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع كبير السن، والحرص على لبس الكمامة والقفاز أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبير السن، والتخلص منها بشكل سليم.

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