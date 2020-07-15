الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

استحداث تقنية مُذهلة تُمكّنك من شحن جوالك في دقائق معدودة

استحداث تقنية مُذهلة تُمكّنك من شحن جوالك في دقائق معدودة
0

تواصل – فريق التحرير:

ألمحت شركة Oppo الصينية عن عزمها الكشف عن تقنية فائقة السرعة لشحن بطاريات الهواتف في دقائق معدودة.

وفي تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كشفت الشركة عن موعد إطلاق هذه التقنية اليوم الأربعاء، حيث تسمح بشحن البطارية بقوة 125 وات بما يعني أنها ستكون قادرة على ملء كامل سعة بطارية بحجم 4000 ميلي أمبير في غضون 15 دقيقة فقط، مما يجعل تلك التقنية الأولى من نوعها في العالم.

من جانبهم، يتخوف عدد من الخبراء من تلك التقنية الرائدة التي توفر الكثير من الوقت على المستخدم وتوفر له تجربة رائعة، إلا أن هذه قد تؤثر بشكل سلبي على العمر الافتراضي للبطارية وأدائها، بحسب ما نشرته “روسيا اليوم” عن موقع “gsmarena” المختص بالهواتف الذكية.

مواد ذات صلة

«جوالك في مأمن من الاختراق».. 3 مواقع تفحص التطبيقات وتخبرك بوجود «فيروس»

«جوالك في مأمن من الاختراق».. 3 مواقع تفحص التطبيقات وتخبرك بوجود «فيروس»

للمقيمين.. «الجوازات» تُطلق تطبيقاً جديداً لإنجاز المعاملات بشكل أسرع

للمقيمين.. «الجوازات» تُطلق تطبيقاً جديداً لإنجاز المعاملات بشكل أسرع

تطبيقات تتجسس على بيانات المستخدمين .. احذرها

تطبيقات تتجسس على بيانات المستخدمين .. احذرها

5 وسائل لحماية هاتفك من الاختراق عبر التطبيقات غير الآمنة

5 وسائل لحماية هاتفك من الاختراق عبر التطبيقات غير الآمنة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة