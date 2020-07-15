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«الشورى» يطالب «الخطوط السعودية» بتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها

«الشورى» يطالب «الخطوط السعودية» بتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها
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تواصل- فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بمراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية.

وأكد المجلس على الفقرة الثانية من قراره السابق القاضي بدعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل.

وطالب الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية بتجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزاماً بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي، وكذلك الإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها وكذلك استكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي.

 

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