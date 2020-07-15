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«التأمينات»: 8 فئات من أفراد الأسرة يحق لها صرف المعاش بعد وفاة المشترك

«التأمينات»: 8 فئات من أفراد الأسرة يحق لها صرف المعاش بعد وفاة المشترك
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هناك 8 فئات منأفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك.

وقالت المؤسسة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الفئات التي تستحق المعاش بعد وفاة المشترك هي بنت أو بنات المشترك أيًا كان عمرهن حتى زواجهن، مبينة أن الملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين المعاش والأجر في حدود الـ 3000 ريال.

وتابعت”التأمينات”: كما يحق لأبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق حتى 26 عامًا إذا كانوا يكملون دراستهم. كما أشارت التأمينات إلى أنه يجوز لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال، ولا يشترط حد لسن العاجزين منهم.

كما يحصل على المعاش أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات الشروط الخاصة بالأبناء والبنات .

فيما أفادت التأمينات أنه يجوز لأخوة وأخوات المشترك الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته أن يحصلوا على المعاش بذات الشروط الخاصة بالأبناء والبنات.

كما يستفيد أرامل أو أرملة المشترك المتوفى بالمعاش، وأيضًا تستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.

ويحصل أرمل المشتركة الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، بينما يعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة المشتركة.

ويحصل أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، ويشترط أن يكون الأب غير قادر عن العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل، فيما يحصل جد وجدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.

https://twitter.com/SaudiGOSI/status/1283291232752603136/photo/1

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