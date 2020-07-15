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هل تنتقل عدوى «كورونا» من الأم إلى الجنين؟.. دراسة تجيب

هل تنتقل عدوى «كورونا» من الأم إلى الجنين؟.. دراسة تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

حسمت دراسة حديثة الجدل بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا من الأم المصابة بالفيروس إلى جنينها.

ووفقاً لـ”سبوتنيك” الروسية، أظهرت دراسة جديدة، أن هناك أدلة قوية بانتقال فيروس كورونا من امرأة حامل إلى جنينها.

وأكدت الفحوصات إصابة طفل ولد في باريس، في مارس الماضي،  لأم مصابة بفيروس كورونا وظهرت عليه أعراض المرض بشكل التهاب في الدماغ.

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة ورئيس قسم طب الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى جامعة باريس سكلاي الطبيب دانيل دي لوكا، إن الطفل البالغ من العمر ثلاثة أشهر يتعافى من تلقاء نفسه في الوقت الحالي.

وتمكن الفريق من فحص المشيمة والسائل الأمنيوسي ودم الحبل السري ودم الأم والطفل. وتبين أن الفيروس ينتقل عبر مشيمة ويصيب الجنين بأعراض مشابهة بالتي يعاني منها المرضى البالغون.

وأشار دي لوكا إلى أن نتائج الدراسة ستساعد الأطباء في العناية بالنساء الحوامل وفحص الأطفال حديثي الولادة وتقليل خطر انتقال الفيروس من الأمهات إلى حديثي الولادة، وأضاف، الخبر السار هو أن الطفل يتعافى تلقائيا وهذا يدل على أن المرض أخف وطأة في مرحلة الطفولة المبكرة.

من جهة أخرى، قال الطبيب المشارك في الدراسة، سادوفسكي، إن انتقال فيروس كورونا في الرحم نادر للغاية، ولاحظ الطبيب أن هناك احتمال إصابة الجنين بأمراض مثل زيكا والحصبة الألمانية من إصابته بكورونا.

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