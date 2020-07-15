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بالفيديو.. مداهمة أمنية فجر اليوم تضبط «مراكز مساج» مخالفة في الرياض

بالفيديو.. مداهمة أمنية فجر اليوم تضبط «مراكز مساج» مخالفة في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أسفرت حملة شاملة قامت بها الجهات المعنية، فجر اليوم الأربعاء، عن مداهمة وضبط عدد من مراكز المساج في مدينة الرياض، تعمل في أوقات متأخرة من الليل بالمخالفة للاشتراطات الرسمية كافة.

وكشف الإعلامي فيصل العبدالكريم، عبر تغطيته خلال مرافقةالحملة الأمنية بقيادة إدارة التحريات والبحث الجنائي ومشاركة أمانة الرياض وفرق من وزارة الموارد البشرية، عن ضبط عدد من المراكز التي تقدم خدمات المساج والتدليك والساونا وغيرها من الخدمات الصحية بالمخالفة للاشتراطات البلدية والصحية، فيما رصدت الجهات المعنية مخالفة العاملين لنظام الإقامة والعمل.

ورصدت الحملة الأمنية محاولة هروب العمالة المخالفة التي تعمل بتلك الأماكن، فيما تمكنت القوة الأمنية المصاحبة من ضبطهم لحين استكمال الإجراءات حيالهم.

وأوضح الإعلامي “العبدالكريم” أن تلك المراكز استخدمت شققًا مفروشة لممارسة عملها المخالف في المساج. 

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