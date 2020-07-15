الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التعليم» تضع 5 حلول لسد الفجوة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل

«التعليم» تضع 5 حلول لسد الفجوة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن 5 حلول مهمة لمواكبة مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل لتحقيق أهدف رؤية 2030، لوجود فجوة كبيرة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل.

وركزت الوزارة ضمن حلولها على سد العجز تحديدا في القطاع الصحي، ووضع آليات معينة لمواءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق، ووضع ذلك في خطط القبول-وفقاً لـ”المدينة”-.

وأوضحت الوزارة أن الحلول تتمثل في دراســة جميــع العناصــر الكميــة للعــرض والطلــب الحالييــن لمخرجــات التعليــم العالــي، ومواءمتهــا مـع احتياجـات سـوق العمـل، لجميـع القطاعـات مـن خـلال مسـح شـامل علـى مسـتوى المملكـة.

وأضافت الوزارة أنه لابد من تصميـــم منصـــة إلكترونيـــة؛ لترجمـــة مدخـــلات القطاعـــات المختلفـــة إلـــى نمـــوذج يمكـــن مـــن خلاله قيـــاس الفجـــوات بيـــن مخرجـــات التعليـــم وســـوق العمـــل، وإعـداد نمـوذج تنبـؤي يسـاعد علـى وضـع توقعـات من خـال تحليـل سـيناريوهات مختلفة.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة اســتهداف القطــاع الصحــي بالدراســة العميقــة ليكــون المرحلــة الأولــى للمشــروع، وذلــك مــن خلال إجــراء مســح شــامل، وأيضا التعميـــم علـــى الجامعـــات بمخرجـــات وتوصيـــات الدراســـة، والتأكيـــد علـــى الاســـتفادة منهـــا لمواءمـــة التخصصـــات الجامعيـــة مـــع احتياجـــات ســـوق العمـــل فـــي خطـــط القبـــول الجامعـــي.

مواد ذات صلة

جامعة «أم القرى» تفتح باب القبول لحملة الثانوية.. موعد التقديم

جامعة «أم القرى» تفتح باب القبول لحملة الثانوية.. موعد التقديم

خطة لتحويل كليات المجتمع إلى «تطبيقية» لمواكبة سوق العمل

خطة لتحويل كليات المجتمع إلى «تطبيقية» لمواكبة سوق العمل

تكليف عواطف الحارثي بالإشراف على وكالة التعليم العام الأهلي

تكليف عواطف الحارثي بالإشراف على وكالة التعليم العام الأهلي

خلال ساعات.. بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

خلال ساعات.. بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>