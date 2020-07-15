«التعليم» تضع 5 حلول لسد الفجوة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل

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أعلنت وزارة التعليم عن 5 حلول مهمة لمواكبة مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل لتحقيق أهدف رؤية 2030، لوجود فجوة كبيرة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل.

وركزت الوزارة ضمن حلولها على سد العجز تحديدا في القطاع الصحي، ووضع آليات معينة لمواءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق، ووضع ذلك في خطط القبول-وفقاً لـ”المدينة”-.

وأوضحت الوزارة أن الحلول تتمثل في دراســة جميــع العناصــر الكميــة للعــرض والطلــب الحالييــن لمخرجــات التعليــم العالــي، ومواءمتهــا مـع احتياجـات سـوق العمـل، لجميـع القطاعـات مـن خـلال مسـح شـامل علـى مسـتوى المملكـة.

وأضافت الوزارة أنه لابد من تصميـــم منصـــة إلكترونيـــة؛ لترجمـــة مدخـــلات القطاعـــات المختلفـــة إلـــى نمـــوذج يمكـــن مـــن خلاله قيـــاس الفجـــوات بيـــن مخرجـــات التعليـــم وســـوق العمـــل، وإعـداد نمـوذج تنبـؤي يسـاعد علـى وضـع توقعـات من خـال تحليـل سـيناريوهات مختلفة.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة اســتهداف القطــاع الصحــي بالدراســة العميقــة ليكــون المرحلــة الأولــى للمشــروع، وذلــك مــن خلال إجــراء مســح شــامل، وأيضا التعميـــم علـــى الجامعـــات بمخرجـــات وتوصيـــات الدراســـة، والتأكيـــد علـــى الاســـتفادة منهـــا لمواءمـــة التخصصـــات الجامعيـــة مـــع احتياجـــات ســـوق العمـــل فـــي خطـــط القبـــول الجامعـــي.