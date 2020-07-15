إحصائية لـ«البيئة» تكشف عن عدد المواطنين العاملين بمهنة الصيد في المملكة

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كشف تقرير إحصائي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن أعداد العاملين بمهنة الصيد في المملكة، حيث بلغ عدد القوى العاملة في صيد الأسماك أكثر من 30 ألف أغلبهم غير سعوديين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الوطن”، فإن عدد الصيادين السعوديين بلغ 3729 صيادًا بنسبة نحو 20% فقط، في حين بلغ عدد العاملين في المهنة من غير السعوديين 26603 أي بنحو 80% من العدد الإجمالي.

وكانت الوزارة قد رصدت في تقريرها زيادة عدد المصائد في الخليج العربي عن البحر الأحمر، حيث بلغت المصائد البحرية والاستزراع السمكي في المملكة خلال الفترة من 2001 إلى 2019 ما يقارب 42.042 مصيدًا في الخليج العربي، و 24.164 في البحر الأحمر، أغلبها مصائد تقليدية.

وبحسب الإحصائية، فإن الطاقة الإنتاجية لمزارع الروبيان بلغت نحو 61 ألف طن، في حين وصلت الطاقة الإنتاجية السنوية لمزارع أسماك المياه المالحة 5.367 طن، أما مزارع أسماك المياه الداخلية 9.217 أطنان، ومزارع أسماك الزينة 3 ملايين سمكة.